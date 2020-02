Fantacalcio, 5 scommesse per la 24a giornata

Va bene, è San Valentino, ma per i regali è meglio guardarsi intorno e non farli i propri compagni di lega. Il fantacalcio è una cosa seria. Per questo è necessario studiare ogni mossa per non farsi cogliere impreparati e sfruttare al meglio ogni possibile bonus che potrebbe arrivare dalla panchina, mandando in fumo ogni proposito di vittoria.

Ben, quindi sotto con i consigli. In questo caso riguardanti le scommesse da schierare alla 24a giornata di Serie A, quella che vede il big match tra Lazio e Inter che darà riposte importantissime anche in chiave scudetto. Ogni giornata diventa decisiva per avvicinare il primo posto o per scivolare clamorosamente nelle parti basse della classifica.

Serie A 24a giornata, chi schierare

Eccoci quindi alla 24a giornata di Serie A. altro turno di campionato, altra corsa al Fantacalcio. In questo caso vi consigliamo 5 scommesse da schierare a dispetto anche delle previsioni iniziali. Avete acquistato un giocatore a poco prezzo oppure avete in rosa un elemento che finora ha deluso? Bene, questo è il momento di gettarlo nella mischia.

Tra le 5 scommesse di giornata spiccano nuovi acquisti che ancora non si sono messi in luce e anche possibili partenti pronti a tornare titolari, come Gervinho ad esempio. L’ivoriano sembrava destinato a partire, ora potrebbe diventare di nuovo l’arma in più del Parma. Di seguito le 5 scommesse per il fantacalcio della 24a giornata di Serie A:

Cutrone

Pereiro

Gervinho

Elmas

Carles Perez