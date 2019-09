Fantacalcio, 5 scommesse per la 5^ giornata

Nemmeno il tempo di calcolare il punteggio dell’ultima giornata che è tempo di schierare la formazione. Il fantacalcio non dà tregua, richiede studio e costanza senza pause. Il turno infrasettimanale però, si sa, è sempre pieno di trappole, soprattutto per via del turnover.

La stagione è appena iniziata, vero, ma per diverse squadre le prossime settimane sono un vero e proprio tour de force, per questo gli allenatori cercano di gestire le forze dei loro uomini migliori mantenendo nel contempo l’equilibrio dello spogliato dando spazio a chi di solito gioca meno. Insomma, per la quinta giornata è bene evitare ogni tipo di errore per scongiurare il pericolo di giocare in 10.

5 scommesse per il prossimo turno di fantacalcio

C’è che torna da una lunga squalifica e ha voglia di dimostrare subito il suo valore. Chi invece il proprio valore in questo avvio di stagione non è riuscito a dimostrarlo, alimentando quindi la voglia di riscatto. C’è poi più semplicemente chi, per un motivo o per un altro, ha giocato meno e vuole conquistare il posto da titolare.

Di seguito vi proponiamo 5 giocatori finora rimasti in ombra che potrebbero però invertire la rotta e regalarvi una vittoria importante al fantacalcio. Ecco 5 scommesse che potrebbero fare al caso vostro:

Balotelli

Simeone

Jony

Bernardeschi

Rebic