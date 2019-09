Fantacalcio, come gestire gli attaccanti del Napoli: da Lozano a Milik, quando schierarli

Il senza voto al fantacalcio è sempre dietro l’angolo in casa Napoli: ‘colpa’ delle frequenti rotazioni pensate da Ancelotti, sempre alla ricerca della coppia offensiva più in forma ed adatta al tipo di partita che gli azzurri vanno ad affrontare. Tempi duri quindi su chi ha fatto affidamento ad elemento offensivo del Napoli come top del proprio reparto.

Nell’ultimo turno, ad esempio, non sono nemmeno scesi in campo Milik e Lozano, considerati ad inizio stagione come due possibili titolari e crack del Napoli. Zero minuti in due a favore della coppia Llorente-Mertens, che si è ben districata nella tentacolare difesa del Brescia, tagliata spesso a fette dagli inserimenti del belga favoriti dalle sponde dello spagnolo.

Attacco Napoli, nessun titolare

Guai però a considerare la coppia Llorente-Mertens come quella titolare. A domanda precisa infatti Ancelotti ha risposto in maniera secca: “No, non sono i titolari fissi”. L’idea dell’allenatore italiano è infatti quella di ruotare tutti gli interpreti offensivi in base alle caratteristiche adatte al tipo di gara.

Un modus operandi che finora si è rivelato fruttuoso ma che alla lunga potrebbe portare gli stessi attaccanti a non trovare mai quella continuità necessaria a trovare la via della porta e la conseguente fiducia per fare sempre meglio. Dato per assodato quindi che nel Napoli non esistono attaccanti titolari, si possono però ipotizzare le coppie che Ancelotti pensa possano coesistere in avanti.

Se Mertens e Llorente si è dimostrata una coppia affidabile, lo stesso si potrebbe dire per la coppia Milik-Lozano, che per caratteristiche fisiche si avvicinano al tandem schierato nella gara col Brescia. Un attaccante agile e in cerca di profondità e uno capace di aprire spazi, Questa potrebbe essere l’analisi di Ancelotti, che ha però provato anche la coppia Lozano-Mertens, senza però troppa fortuna.

È decisamente troppo presto però per delineare ora una gerarchia: gli attaccanti del Napoli giocheranno tutti e tanto. Il consiglio è quindi quelli di schierarli sempre, a patto di avere una buona copertura in attacco.