Fantacalcio, consigli 21^ giornata: 5 attaccanti da schierare

Chi metto? Chi lascio in panchina? E se poi segna? Quante sarete stati assaliti da dubbi del genere. Sicuramente ogni volta che siete lì a schierare la formazione del fantacalcio, una cosa serissima, mica scherzi. Per questo per aiutarvi a fare le scelte migliori vi damo qualche consiglio per facilitarvi la vita.

In questo caso vi consigliamo 5 attaccanti da schierare, perché sappiamo quanto possa essere fondamentale per il fantacalcio l’apporto del reparto offensivo, portatore sano di bonus grazie ai vari bomber che compongono le rose di Serie A.

Fantacalcio, gli attaccanti da schierare

Tra gli attaccanti da schierare ci sono senza dubbio giocatori in grado di fare la differenza in ogni caso. E stiamo parlando di Ciro Immobile: l’attaccante della Lazio che sta battendo ogni record segnando gol a valanga. In ogni modo.

E se Immobile è una scelta facile non mancano anche attaccanti che possono essere considerate vere e proprie scommesse. Di seguito vi segnaliamo 5 attaccanti che possono poretare bonus a alla vostra squadra. Ecco la lista:

Immobile

Dzeko

Boga

Belotti

Ilicic