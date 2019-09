Fantacalcio, da Llorente a Barella passando per Lozano: cosa ci ha raccontato la serata di Champions

Il Napoli ride, l’Inter torna coi piedi per terra. La serata di Champion ha offerto spunti interessanti, anche per il fantacalcio, e ribaltato le prospettive. Perché con il primo posto in tasca in campionato e la sfida allo Slavia Praga chiunque si sarebbe aspettato una vittoria, più o meno netta, dell’Inter contro la squadra ceca. E invece la prima di Conte in Champions sulla panchina nerazzurra ha messo in mostra una squadra ancora da plasmare. Forte ma con un’identità precisa da trovare dopo la corposa campagna acquisti.

Se non fosse stato per la punizione del solito Sensi, il migliore di questo avvio di stagione, sbattuta sulla traversa fino a trovare la girata al volo di Barella in grande stile, Lukaku e compagni sarebbero tornati a casa con zero punti e la prospettiva poco incoraggiante di un girone di ferro da scalare con un primo fatale passo falso. Il punto conquistato in extremis alleggerisce almeno i rimpianti.

Serata decisamente diversa invece per il Napoli, che con disinvoltura ha superato il Liverpool campione d’Europa in carica con un netto 2-0. Prima Mertens, poi Llorente hanno steso i Reds lanciando la squadra azzurra verso il passaggio del turno, troppe volte sfumato per un soffio negli ultimi anni. Le due gare in questione hanno però dato spunti interessanti anche in chiave fantacalcio per quanto riguarda i singoli.

Fantacalcio, appunti da Champions

Lozano

Ancelotti ci punta moto e il messicano risponde presente. Veloce, agile, bravo a infilarsi nelle linee di passaggio e a scattare oltre i difensori avversari per dare profondità alla manovra. Gli è mancato il gol, ma la buona prestazione offerta conferma l’ottimo investimento fatto dal Napoli, In chiave fantacalcio sarà un’ottima risorsa per tanti fantallenatori: il messicano da titolare o da subentrante può essere decisivo.

Llorente

La Champions è il suo palcoscenico preferito egli bastano pochi minuti per diventare protagonista. Entra, fa a sportellate, gli regalano un pallone e fa gol. La serata dello spagnolo è intensa e vincente. Al fantacalcio sembra perfetto per il ruolo di subentrante: a Llorente bastano pochi minuti per far male.

Barella

E’ stato l’oggetto misterioso della campagna acquisti dell’Inter. Il più pagato ma non ancora titolare. Il paradosso servito da Conte si è dipanato però con la prestazione convincente in Champions League, che ha confermato la bontà dell’acquisto dei nerazzurri. Il centrocampista ha segnato e avrà sicuramente trovato fiducia per il prosieguo della stagione, anche in ottica fantacalcio.