Fantacalcio, gli squalificati per la 24a giornata di Serie A

Il martedì per il fantacalcio è il giorno utile per riordinare le idee. Il lunedì è tempo per gioire per una vittoria o disperarsi per una sconfitta. Il mercoledì già ci si proietta sulla prossima giornata di Serie A, ma il martedì ci si ferma e si riflette sugli errori fatti o le mosse che hanno portato alla vittoria. Ed è fondamentale anche per un altro motivo: il giudice sportivo!

Oggi infatti è stato diramato il comunicato sugli squalificati per la prossima giornata di Serie A, la 24a per la precisione. Come al solito il Giudice Sportivo è foriero di brutte notizie per i fantallenatori, che devo fare a meno dei loro giocatori per la giornata successiva, a rischio di metterli in difficoltà nel trovare 11 elementi da schierare in campo.

Serie A, gli squalificati per la 24a giornata

Per la 24a giornata di Serie A gli squalificati saranno: Nainggolan, Conti, Izzo, Cristante e Ekdal. Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo sull’ammenda comminata a Milik: “ammonizione e ammenda di € 2.000,00 ad Arkadiusz Milik: “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”.