Fantacalcio, gli squalificati per la 27a giornata di Serie A: in 10 saltano il prossimo turno

Fantacalcio, gli squalificati per la 27a giornata di Serie A: in 10...

Il coronavirus spaventa ma non ferma il calcio. O meglio, lo ha rallentato tra decisioni, rinvii, scelte rischiose e un piano d’emergenza d preparare il più in fretta possibile per scongiurare l’ipotesi di un campionato falsato come paventato da più parti. Nonostante tutto la Serie A è andata avanti, così come il fantacalcio.

Sei partite sono state rinviate, la giornata di fantacalcio sarà calcolata quindi quando tutte le partite verranno disputate. Nel frattempo è fondamentale seguire ogni vicenda per prepararsi al meglio alla 27a giornata, ancora in via di definizione e che potrebbe essere stravolta nel corso dell’assemblea straordinaria indetta per mercoledì a Roma nella sede della Lega.

Gli squalificati per la 27a giornata

In attesa di capire quali siano le ripercussioni e le modifiche sul prossimo turno di Serie A. Il Giudice Sportivo ha emesso il classico comunicato per rendere noti i giocatori squalificati per la prossima giornata. Sono 4 i giocatori sanzionati nel corso della 26a giornata e che dovranno saltare il prossimo turno: Bani, Joao Pedro, Schoutem e Santander.

A questi vanno aggiunti gli squalificati che non hanno scontato la squalifica nel corso della scorsa giornata a causa del rinvio delle partite per l’emergenza coronavirus. I giocatori in questione sono: Dalbert, Murri, Ramirez, Mateju e Strefezza.