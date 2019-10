Fantacalcio, infortunati e squalificati per la 9^ giornata

L’ottava giornata di Fantacalcio si è conclusa da poco, ma è già tempo di pensare alla nona. Il fantacalcio non dà tregua, ed è necessario studiare ogni aspetto della propria rosa per schierare la migliore formazione possibile per cercare la vittoria.

Per questo è utilissimo monitorare tutti gli squalificati e gli infortunati di tutte le squadre di Serie A, per capire se i giocatori che abbiamo in rosa sono a disposizione per essere schierati. Di seguito quindi vi forniremo la tabella, aggiornata ad oggi mercoledì 23 ottobre, di tutti gli infortunati e squalificati.

Fantacalcio, la tabella degli indisponibili per la nona giornata

Atalanta

Infortunati:

Gomez – Fuori per un affaticamento muscolare (in dubbio per la 9a giornata).

Kjaer – Fuori per un problema all’adduttore destro (in dubbio per la 9a giornata).

Palomino – Fuori per un problema al flessore sinistro (in dubbio per la 9a giornata).

Zapata – Fuori per una lesione di primo grado all’adduttore destro (in dubbio per la 12a giornata).

Squalificati: –

BOLOGNA

Infortunati:

Dijks – Fuori per un trauma contusivo al piede destro (in dubbio per la 9a giornata).

Destro – Fuori per una contusione al ginocchio ancora da valutare (in dubbio per la 10a giornata).

Medel – Fuori per una lesione di primo grado al bicipite femorale destro (in dubbio per la 13a giornata).

Tomiyasu – Fuori per una lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro (in dubbio per la 13a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

BRESCIA

Infortunati:

Magnani – In recupero da un problema fisico (in dubbio per la 9a giornata).

Martella – Fuori per un affaticamento muscolare (in dubbio per la 9a giornata).

Torregrossa – Fuori per un’elongazione del muscolo del quadricipite femorale sinistro con versamento (in dubbio per la 9a giornata).

Tremolada – Fuori per una lussazione alla spalla (in dubbio per la 9a giornata).

Ndoj – Fuori per un intervento alla caviglia (in dubbio per la 9a giornata).

Viviani – Fuori per un problema muscolare (in dubbio per la 9a giornata).

Dessena – Fuori per un infortunio alla caviglia destra (tempi di recupero non definiti).

Squalificati: –

Diffidati: –

CAGLIARI

Infortunati:

Mattiello – Rientrato dopo un affaticamento muscolare (rientro previsto per la 9a giornata).

Deiola – Rientrato dopo una contusione al piede sinistro (rientro previsto per la 9a giornata).

Cacciatore – In recupero da un affaticamento muscolare (rientro previsto per la 9a giornata).

Lykogiannis – In recupero da un fastidio al tendine d’Achille destro (rientro previsto per la 9a giornata).

Cragno – Fuori per un intervento chirurgico in artroscopia in seguito al forte trauma contusivo distorsivo alla spalla destra subito (in dubbio per la 19a giornata).

Pavoletti – Fuori per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco esterno del ginocchio sinistro (in dubbio per la 30a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Pellegrini Luca

FIORENTINA

Infortunati:

Rasmussen – Fuori per un’infezione virale (in dubbio per la 9a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

GENOA

Infortunati:

Sturaro – In recupero dalla ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (in dubbio per la 9a giornata).

Favilli – In dubbio per una lesione al bicipite femorale (in dubbio per la 13a giornata).

Criscito – Fuori per una lesione di secondo grado a carico del muscolo semitendinoso della coscia sinistra (in dubbio per la 13a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

INTER

Infortunati:

Vecino – Fuori per un problema fisico (in dubbio per la 9a giornata).

Sensi – Fuori per un risentimento del muscolo psoas (in dubbio per la 9a giornata).

D’Ambrosio – Fuori per la frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro (in dubbio per la 12a giornata).

Sanchez – Fuori per la lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra (in dubbio per la 21a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

JUVENTUS

Infortunati:

Douglas Costa – In recupero da una lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra (in dubbio per la 9a giornata).

De Sciglio – Fuori per una lesione di basso grado a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra (in dubbio per la 9a giornata).

Ramsey – In recupero da un problema all’adduttore (in dubbio per la 9a giornata).

Pjaca – In recupero dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (in dubbio per la 13a giornata).

Perin – In recupero dall’intervento di stabilizzazione alla spalla destra (in dubbio per la 13a giornata giornata).

Chiellini – Fuori in seguito alla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (in dubbio per la 27a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

LAZIO

Infortunati:

Lazzari – Rientrato dopo la gastroenterite (rientro previsto per la 9a giornata).

Berisha – Rientrato dopo un indolenzimento muscolare (rientro previsto per la 9a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

LECCE

Infortunati:

Imbula – Rientrato dopo una dolenzia muscolare al retto femorale della coscia sinistra (rientro previsto per la 9a giornata).

Fiamozzi – In recupero da intervento di microdiscectomia per ernia discale (in dubbio per la 9a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Majer

MILAN

Infortunati:

Leao – Fuori per un indurimento muscolare ai flessori della coscia (in dubbio per la 9a giornata).

Bonaventura – Fuori per un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra da valutare con una risonanza magnetica (in dubbio per la 9a giornata).

Caldara – In recupero dalla rottura del legamento crociato anteriore sinistro (in dubbio per la 9a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

NAPOLI

Infortunati:

Lozano – Rientrato dopo un problema alla caviglia (rientro previsto per la 9a giornata).

Mario Rui – Fuori per un affaticamento muscolare (in dubbio per la 9a giornata).

Maksimovic – Fuori per una distrazione di primo grado al bicipite femorale destro (in dubbio per la 9a giornata).

Hysaj – Fuori per frattura parcellare dello sterno (in dubbio per la 12a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

PARMA

Infortunati:

Laurini – In recupero dal trauma cranico + trauma contusivo-distorsivo alla spalla sinistra (in dubbio per la 9a giornata).

Bruno Alves – Fuori per una una lesione di I grado al bicipite femorale sinistro (in dubbio per la 12a giornata).

Inglese – Fuori per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra con lesione della sindesmosi tibio-peroneale che necessita due settimane di immobilizzazione e successiva riabilitazione (in dubbio per la 13a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Hernani

ROMA

Infortunati:

Under – In recupero da una lesione al bicipite femorale della coscia destra (in dubbio per la 9a giornata).

Mkhitaryan – Fuori per una lesione tendinea dell’adduttore della gamba destra (in dubbio per la 9a giornata).

Diawara – Fuori per rottura del menisco mediale del ginocchio sinistro (in dubbio per la 13a giornata).

Pellegrini – Fuori per una frattura del quinto metatarso (in dubbio per la 13a giornata).

Kalinic – Fuori per una una frattura della testa del perone (in dubbio per la 15a giornata).

Cristante – Fuori per un distacco del tendine dell’adduttore destro. Nelle prossime ore verrà decisa la terapia che possa garantire il miglior recupero del calciatore (in dubbio per la 21a giornata).

Zappacosta – Fuori per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (in dubbio per la 30a giornata).

Squalificati: Kluivert (1 giornata)

Diffidati: –

SAMPDORIA

Infortunati:

Linetty – Fuori per una contrattura alla coscia destra (in dubbio per la 9a giornata).

Seculin – Fuori per un fastidio muscolare alla coscia sinistra (in dubbio per la 9a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

SASSUOLO

Infortunati:

Bourabia – Fuori per un risentimento muscolare al polpaccio destro (in dubbio per la 9a giornata).

Ferrari – Fuori per una lesione al retto femorale della coscia sinistra (in dubbio per l’11a giornata).

Mazzitelli – Fuori per una lesione al retto femorale della coscia destra (in dubbio per l’11a giornata).

Chiriches – Fuori per una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra (in dubbio per la 13a giornata).

Rogerio – Fuori per una lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro (in dubbio per la 13a giornata).

Pegolo – Fuori per un intervento chirurgico per la riduzione di una frattura alla falange del mignolo della mano sinistra (in dubbio per la 13a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Obiang

SPAL

Infortunati:

Petagna – Fuori per una contusione al ginocchio (in dubbio per la 9a giornata).

Di Francesco – Fuori per una lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia destra (in dubbio per la 10a giornata).

Fares – Fuori per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro (in dubbio per la 20a giornata).

D’Alessandro – Fuori per la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro (in dubbio per la 30a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Igor

TORINO

Infortunati:

Berenguer – Fuori per una distorsione alla caviglia (in dubbio per la 9a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: –

UDINESE

Infortunati:

Larsen – Fuori per un leggero risentimento allo psoas (in dubbio per la 9a giornata).

Squalificati: –

Diffidati: Becao, Jajalo

VERONA

Infortunati:

Bessa – Fuori per lesione dei muscoli adduttori (lungo e obliquo) della gamba destra (in dubbio per l’11a giornata).

Crescenzi – Fuori per una lesione al retto femorale (in dubbio per la 13a giornata).

Pazzini – Fuori per una lesione muscolare 3A, ovvero di primo grado, all’adduttore breve della coscia sinistra (in dubbio per la 13a giornata).

Tupta – Fuori per la lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro (tempi indefiniti).

Badu – Fuori per una una microembolia polmonare (tempi indefiniti).

Squalificati: –

Diffidati: –