Fantacalcio Juventus, Higuain o Dybala? Come gestire i due attaccanti bianconeri

Se per Sarri schierare insieme Ronaldo-Higuain e Dybala può essere una suggestione da bar, al Fantacalcio il tridente pesant(issimo), può essere realtà. È più probabile però che in sede d’asta siano stati acquistati in coppia Higuain e Dybala, i due contendenti al ruolo di prima punta della Juventus. Due modi diversi di intendere il ruolo, ma entrambi funzionali alle idee di Sarri.

Il ballottaggio è serratissimo, perché i due argentini quando impiegati hanno spesso dimostrato di poter fare la differenza, al netto che quando Ronaldo sta bene fisicamente diventa intoccabile. Scegliere tra i due può quindi risultare difficile. Dybala è un creatore di gioco, apre spazi e disegna traccianti per i compagni, come è successo anche in occasione del gol di Ronaldo contro il Bayer Leverkusen. Higuain è invece una prima punta classica, che attacca la profondità e vede la porta.

Higuain leggermente avanti

Delineate le sostanziali differenze in cui Higuain e Dybala agiscono nel ruolo di prima punta, sembra che Sarri preferisca un attaccante in grado di muoversi attaccando in verticale le difese avversarie per allungare il gioco e per liberare un uomo costretto a rincorrere il taglio della punta. Per questo Higuain sembra leggermente avanti per il ruolo di prima punta, anche se Dybala verrà impiegato spessissimo per trovare altre soluzioni per scardinare le difese avversarie.

Se quindi avete scelto di acquistare in coppia Higuain e Dybala potreste decidere di schierarli sempre entrambi nella speranza che vadano a segno. Se la scelta deve invece ricadere soltanto su uno dei due il consiglio è quello di puntare sul Pipita, più incline a trovare la via della rete. Stessa cosa se avete intenzione di comprare un attaccante bianconero che non sia Ronaldo: Higuain rappresenta un’ottima soluzione.