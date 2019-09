Fantacalcio, la top 11 della 3^ giornata

Torino-Lecce ha messo fine alla terza giornata di Serie A e di fantacalcio con la sconfitta a sorpresa dei granata, caduti in casa dopo un avvio folgorante che li aveva portati a ridosso della vetta della classifica. Farias e Mancosu frenano il volo pindarico della squadra di Mazzarri a cui non basta la rete su rigore di Belotti.

Tre gol per finire al meglio anche la giornata di fantacalcio, che ha segnato ritorno importanti e novità succulente per i palati fini delle scommesse a poco prezzo. Si è rivelato infatti Kluivert, così come si è presentato al meglio Mkhitaryan, autore di un gol e di una prestazione maiuscola.

C’è però chi ha fatto ancora meglio dei due giallorossi a centrocampo, ed è un altro romanista. Si tratta di Lorenzo Pellegrini che dopo i tre assist per i compagni si è preso un bel 8 in pagella che lo rende il migliore di giornata.

Fantacalcio, la top 11 della terza giornata

In difesa fa scalpore la doppietta di Ceppitelli, mentre non sorprese più l’assist di Di Lorenzo, ormai una garanzia. Godin si inventa anche un assist mentre Criscito è ormai un rigorista infallibile. Passando invece all’attacco in tre sono riusciti a siglare una doppietta in questa giornata, il che li rende i migliori per fantamedia: Berardi, Mertens e Donnarumma hanno portato a casa +3 a raffica e buoni voti. Di seguito la top 11 della terza giornata di fantacalcio:

Meret

Di Lorenzo Ceppitelli Godin Criscito

Pellegrini Mkhitaryan Sensi

Berardi Mertens Donnarumma