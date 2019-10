Fantacalcio, Milik e Piatek tornano al gol: ora manca Quagliarella

La sosta ha fatto bene agli attaccanti dal gol smarrito in campionato e al fantacalcio. Almeno a buona parte. Perché nell’ultimo turno di Serie A sono tornare al gol Milik e Piatek. L’attaccante polacco ha messo addirittura a segno una doppietta, spegnendo le polemiche intorno alla sua sterilità offensiva. Ed è giusto ricordare che anche lo scorso anno ci ha messo un po’ per carburare prima di chiudere il campionato con 17 reti senza rigori.

Insomma, il polacco ha bisogno di tempo per entrare in forma, ma quando ci riesce diventa una macchina da gol su cui Ancelotti punterà parecchio per scalare la vetta e raggiungere il traguardo tanto ambito. Gli obiettivi del Milan sono decisamente ridimensionati rispetto a quelli azzurri, ma anche in questo caso i rossoneri hanno bisogno dei gol di Piatek per puntare alla meta.

Fantacalcio, ora manca solo Quagliarella

Il pistolero Piatek è entrato dalla panchina e ha fatto centro, sta aggiustando la mira per un prosieguo di stagione interessante. Il suo gol non è bastato al Milan per centrare la vittoria, ma fa bene sperare al fantacalcio per la ripresa dell’attaccante polacco.

Gol ritrovati e alcuni ancora da trovare. Come quelli di Quagliarella, capitano e anima di una Sampdoria da riscostruire e in caccia di punti vitali per allontanarsi dall’ultimo posto in classifica. Per riuscirci Quagliarella dovrà tornare al gol, da inizio stagione ne ha segnato solo uno. Un trend preoccupante che Ranieri spera di invertire in fretta. Per la gioia di tuti i fantallenatori.