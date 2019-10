Fantacalcio, quanti infortuni in nazionale! Tutti i giocatori che si sono fati male

Non solo un modo per sperare nel riscatto di un giocatore reduce da un periodo complicato, per il fantacalcio la sosta per le nazionali sta diventando una vera tragedia. Il motivo? I tanti infortunati che le partite con le rispettive selezioni provocano nei giocatori. E anche questa sosta non ha fatto eccezione: sono tanti infatti i calciatori di Serie A costretti ad uscire doloranti.

L’ultimo episodio in ordine temporale riguarda Lozano: l’attaccante del Napoli è infatti uscito in barella al minuto 66 nella gara tra il suo Messico e Panama. Ancora da valutare con esattezza la tipologia dell’infortunio del messicano, ma la botta alla caviglia spaventa il Napoli che spera non siano interessati i legamenti.

Fantacalcio, gli infortunati in nazionale

Lozano però non è l’unico ad essere uscito malconcio durante la sosta delle nazionali. La lista è tristemente lunga e riguarda giocatori di tutte le squadre. L’infortunio più eclatante è forse quello che ha riguardato Duvan Zapata, per cui si prospetta un periodo di stop abbastanza lungo. Così come per Sanchez dell’Inter.

Passando al Bologna anche Medel e Tomiyasu sono usciti malconci ed entrambi potrebbero rimanere fuori circa un mese. In casa Torino invece è uscito infortunato Ola Aina, mentre con la maglia dell’Italia hanno subito n infortunio Chiesa e D’Ambrosio. Di seguito la lista di tutti gl infortunati:

Lozano

Zapata

Sanchez

Chiesa

D’Ambrosio

Medel

Tomiyasu

Ola Aina