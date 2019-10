Fantacalcio Roma, ora chi gioca al posto di Pellegrini?

A Trigoria sono aperti i casting, il ruolo vacante è quello di ‘sostituto di Lorenzo Pellegrini’. Gli aspiranti trequartisti sono avvertiti, da giovedì iniziano i provini. Tutti in fila per posizionarsi alle spalle di Dzeko, lì dove ora c’è un buco. Anche al fantacalcio.

Un infortunio ha messo da parte Lorenzo Pellegrini, il titolare designato infortunatosi con il Lecce ed oggi operato. Per fare chiarezza sui tempi di recupero ci ha pensato la Roma con un comunicato: “L’intervento, eseguito a Villa Stuart dal Prof. Santucci e in presenza del Responsabile Sanitario del Club Andrea Causarano, è perfettamente riuscito ed è presumibile il recupero agonistico in 60 giorni”.

Chi al posto di Lorenzo Pellegrini

Due mesi senza Lorenzo Pellegrini, uno dei migliori tra i giallorossi in questo avvio di stagione. Una brutta tegola per la Roma, che ora dovrà trovare il sostituto adatto del fantasista. Niente mercato, il nome giusto deve arrivare dalla rosa, e candidati sono molti.

Il primo della lista non può che essere Nicolò Zaniolo, il gioiello di casa Roma che in quest’avvio ha convinto a sprazzi. Poche opportunità dal primo minuto, quasi sempre a partita in corso. Il giovane fantasista ha però dato prova delle sue qualità tecniche e fisiche. L’equivoco potrebbe arrivare semmai dalla sua posizione in campo, perché Fonseca lo ha sempre impiegato sulla corsia laterale.

Un altro nome che potrebbe ambire al posto di trequartista è quello di Javier Pastore, ex enfant prodige, ora apparso appesantito e senza il guizzo di un tempo. Fonseca sembra comunque tenerlo in considerazione, per questo non è da scartare l’ipotesi che possa ritagliarsi un posto nella sua posizione ideale.

Per il ruolo di trequartista concorrono inoltre Mkhitaryan, Cristante e eventualmente anche Veretout. Tutti e tre infatti hanno occupato quella posizione in passato, anche se al momento Fonseca sembra preferirli in altre zone del campo. Il casting è aperto, al via i provini. La Roma cerca il suo nuovo trequartista.