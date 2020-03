Fantacalcio, Ronaldo a rischio contro l’Inter? La ricostruzione

La brutta notizia è arrivata nella mattinata di oggi: la mamma di Cristiano Ronaldo sta male. La donna ha infatti accusato un ictus e ora si trova in terapia intensiva in un ospedale in Portogallo. Ancora non sono state rese note le sue condizioni, che verranno monitorate ora dopo ora per conoscere il quadro clinico della madre del fuoriclasse portoghese.

E proprio CR7, attaccatissimo alla mamma, sta vivendo un momento molto delicato. Lui che in campo sembra invincibile, inattaccabile, nella vita provata è un ragazzo come un altro, legatissimo alle sue origini e ai suoi famigliari. Per questo non ha perso tempo per precipitarsi in Portogallo per stare vicino alla madre in un momento così complicato.

Fantacalcio e Ronaldo, cosa ambia

Il momento delicatissimo che sta vivendo Cristiano Ronaldo potrebbe ripercuotersi nel breve periodo anche nelle sue prestazioni sportive e sul fantacalcio. Difficile allenarsi stando con la testa altrove, a chilometri di distanza, dove il bene più prezioso attraversa un momento difficile. Per questo non è detto che il portoghese possa essere impiegato nella prossima gara di campionato contro l’Inter.

Se la gara con i nerazzurri sembra a rischio, appare quasi scontata la sua assenza nella gara di Coppa Italia di domani contro il Milan. Il portoghese si trova attualmente in Portogallo dalla madre, non ha svolto quindi il lavoro quotidiano e salterà con ogni probabilità anche la rifinitura. Motivo per cui è già possibile escludere la sua presenza contro il Milan, in attesa di capire se giocherà l’eventuale partita contro l’Inter.