‘Fantastiche Visioni 2024’ – Nel fresco di Parco Chigi, ad Ariccia, in scena Roberto Mercadini e la sua versione de l’Orlando Furioso

Prosegue la rassegna estiva Fantastiche Visioni, nella bellissima cornice del Parco Chigi di Ariccia: dopo lo swing di Frank Sinatra e l’adrenalina di The Black Blues Brothers, adesso è il turno di Roberto Mercadini, narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, che sabato 20 luglio, alle ore 21, porterà sul palco la sua narrazione/lettura dell’Orlando Furioso di Ariosto.

Il poema epico-cavalleresco, che dal 1516 descrive e pone interrogativi a chi legge sulla profonda complessità umana, viene descritto da Mercadini come “un libro tanto pieno di fantasia e di estro da sembrare scritto non da un uomo, ma da un’orda di folletti e di fate”: una sfida affascinante per l’autore, che promette agli spettatori di accompagnarli passo passo in un’esperienza travolgente, abbagliante, iridescente.

Roberto Mercadini (nella foto), è abituato a fronteggiare, nei suoi monologhi e nelle sue opere, grandi temi e personaggi: da Leonardo a Michelangelo, dalla Bibbia alla bomba atomica. Da gennaio2023 è ospite della trasmissione “Splendida cornice”, condotta da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata, in qualità di divulgatore. È anche molto seguito ed amato sui social: su Youtube il suo canale è seguito da 190.000 iscritti e su Instagram i suoi follower sono più di 60.000.

Dopo l’Orlando Furioso, Fantastiche Visioni proseguirà giovedì 25 luglio con “Operaccia satirica – La guerra dei sogni” di Paolo Rossi, un monologo che mette insieme i grandi classici, la vita vissuta, il repertorio di Rossi e la musica, per ottenere alla fine una “canzonaccia popolare” che faccia ridere e riflettere; la chiusura, il 2 agosto, è poi affidata alla chitarra e alla voce di Neri Marcorè e alle sue “Le mie canzoni altrui”.

I biglietti, disponibili al costo di 5 euro, possono essere acquistati direttamente al botteghino presso l’ingresso di Parco Chigi (Via dell’Uccelliera, 1 – Ariccia).

Non è prevista prevendita, ma è possibile prenotarli chiamando il numero 3283338669 o inviando una mail a preno@arteideaeventieservizi.it.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli spettacoli in programma si terranno lo stesso giorno alla stessa ora presso l’Auditorium M. P. Starquit presso il Liceo James Joyce (Via Alcide De Gasperi, 20 – Ariccia).

