Farmaceutica, Guidesi (Lombardia): “Nuova sede Alnylam conferma attrattività territorio”

(Adnkronos) – “La mia presenza qui oggi vuole ribadire l’importanza che Regione Lombardia attribuisce a eventi come questo. Il fatto che un’azienda multinazionale come Alnylam abbia scelto il nostro territorio per la sua nuova sede italiana conferma l’attrattività della nostra regione e della nostra filiera farmaceutico-sanitaria. Ciò significa che in Lombardia è possibile trovare opportunità di crescita, di creare valore aggiunto e di successo, come quelli che auguriamo ad Alnylam”. Lo ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede italiana della biotech americana Alnylam, a Milano, nel complesso Gioia 26, durante la quale è stato presentato alla stampa il progetto ‘Skills academy’, nato dalla partnership di lungo periodo con Soleterre Onlus.

“Sono contento di poter essere qui a inaugurare questa nuova sede – ha aggiunto l’assessore – e faccio un grande in bocca al lupo da parte di tutta la Regione affinché il futuro di Alnylam veda nuovi successi, investimenti e opportunità dal punto di vista dell’innovazione”.