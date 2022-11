Farmaceutica, Pratesi (EIIS): “Sostenibilità incentrata su collaborazione tra attori diversi per raggiungere obiettivo salute”

(Adnkronos) – Novartis lancia il primo report di sostenibilità, presentato in occasione della XXXIX Assemblea Annuale di ANCI. Un Report che lancia una visione innovativa del ruolo dell’industria al servizio della società e del Paese “prima e oltre il farmaco”. Carlo Alberto Pratesi, presidente European Institute of Innovation for Sustainability, evidenzia l’importanza della collaborazione tra diversi attori per raggiungere l’obiettivo della salute.