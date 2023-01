Farmaci: Amazon lancia nuovo servizio in Usa, generici a casa con 5 dollari al mese

(Adnkronos) – Non solo consegne veloci, film e serie per i clienti Prime. Negli Stati Uniti, per cinque dollari al mese, potranno acquistare i farmaci generici e riceverli gratuitamente a casa. E’ il nuovo servizio lanciato da Amazon per chi ha l’abbonamento a Prime.

Iscrivendosi a RxPass – così si chiama il servizio di Amazon Pharmacy – gli utenti avranno accesso a una lista di circa 50 farmaci generici, con prescrizione, che trattano oltre 80 disturbi e problemi di salute molto diffusi comuni, come ipertensione, allergie, reflusso gastrico ma anche ansia e depressione. Il servizio è disponibile da ieri nella maggior parte degli Stati nordamericani. Nella farmacia di Amazon i clienti Prime possono acquistare i farmaci con sconti fino all’80% sui generici e fino al 40% su quelli di marca.