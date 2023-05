Farmaci, Braca (Bsp): “Accordo con Msd ha valore importante, forniamo tecnologie innovative”

(Adnkronos) – “E’ un privilegio per Bsp entrare a far parte di una partnership di lungo termine con Msd e aver siglato un accordo di valore così importante. La nostra azienda è stata creata per fornire tecnologie innovative alle grandi aziende farmaceutiche e biotecnologiche, con un focus sui trattamenti tumorali e immunoterapici. Le tecnologie avanzate che offriamo all’industria farmaceutica, applicate fin dagli stadi iniziali di questi prodotti innovativi, consentono di accelerare la realizzazione di questi ambiziosi programmi, a vantaggio delle aspettative e della qualità di vita dei pazienti, di cui i nostri clienti hanno bisogno”. Così Aldo Braca, presidente e Ceo di Bsp Pharmaceuticals Spa, oggi a Roma alla presentazione dell’investimento decennale di 200 milioni di dollari da parte di Msd nella produzione di farmaci oncologici in Italia.

“Bsp – sottolinea Braca – è stata riconosciuta per 7 anni consecutivi leading company nella tecnologia delle proteine coniugate per il trattamento del cancro dal World/Wide Summit Adc a San Diego, California. La collaborazione con Msd aggiunge forza ai riconoscimenti finora ottenuti”.