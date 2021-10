Over 65 e farmaci, ecco la fotografia dell’Aifa nel rapporto sull’uso in Italia in questa fascia di età. Tre dosi al giorno fra medicinali per problemi cardiovascolari e ipertensione, più consumo fra gli uomini e al Sud, con una spesa pro capite ogni anno di circa 660 euro. Vitamina D, aspirina, antibiotici e gastroprotettori i farmaci più usati sopra i 65 anni.