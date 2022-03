Farmaci, Ucb: nuovi dati su bimekizumab in psoriasi a placche

(Adnkronos) –

Ucb, azienda biofarmaceutica globale, ha presentato 11 abstract relativi a bimekizumab nel trattamento di pazienti adulti affetti da psoriasi a placche da moderata a severa durante l’American Academy of Dermatology (Aad) Annual Meeting 2022 che si è concluso il 29 marzo a Boston, Massachusetts, una late breaking oral presentation e 10 poster. La presentazione ha fornito dettagli in merito a nuove analisi di dati aggregati provenienti da cinque studi clinici di fase 3/3b su bimekizumab, rivelando come oltre l’80% dei pazienti che avevano raggiunto una completa skin clearance (Pasi100) alla settimana 16 e che avevano acconsentito a partecipare agli studi di open-label extension (Ole) abbiano mantenuto la risposta lungo i 2 anni di follow up, senza che siano emersi nuove segnalazioni di farmacovigilanza.

Nell’Unione Europea e in Gran Bretagna, bimekizumab è il primo inibitore selettivo di IL-17A e IL-17F ad essere approvato per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti candidati alla terapia sistemica. Il farmaco è attualmente in fase di revisione da parte della Food and Drug Administration (Fda) statunitense per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a severa negli adulti.

“Una skin clearance completa e a lungo termine è un obiettivo importante per le persone affette da psoriasi, e i nuovi dati a 96 settimane del periodo di estensione in aperto dello studio ‘Be radiant’ offrono nuovi insight sul mantenimento della risposta e sul potenziale clinico di bimekizumab nella psoriasi a placche da moderata a severa”, afferma Bruce Strober, clinical professor, department of Dermatology, Yale University School of Medicine, New Haven, Usa, and Central Connecticut Dermatology Research, Cromwell, Usa. “Inoltre, le migliori risposte cliniche viste nei pazienti che sono passati a bimekizumab dopo 48 settimane di trattamento con secukinumab offrono ulteriori nuove informazioni che dovrebbero contribuire allo sviluppo della futura pratica clinica”.

“Siamo lieti di condividere i nostri ultimi dati a lungo termine su bimekizumab con la comunità dermatologica durante l’Aad Annual Meeting 2022. La ricchezza dei nuovi dati, informazioni e progressi presentati – aggiugne Emmanuel Caeymaex, Executive Vice president, Immunology Solutions and Head of U.S. di Ucb – sottolinea il nostro impegno per far progredire la cura della psoriasi per le persone che vivono con questa difficile condizione che dura tutta la vita”.