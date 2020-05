Fase 2, a “Tutta Salute” su Rai3 coronavirus, ansia e euforia oggi 27 maggio 2020

Un nuovo approfondimento televisivo nel quale la divulgazione medica e gli approfondimenti della stretta attualità dovuti alla pandemia da covid-19 si sommano insieme: è il sale di Tutta salut, il famoso format di Rai3.

Che oggi 27 Maggio 2020 torna puntuale parlando di un tema, quello della Fase 2 in cui si vive tra momenti spazianti tra ansia e euforia.

Ecco tutte le anticipazioni di “Tutta Salute” su Rai3 con Michele Mirabella e Pier Luigi Spada.

Fase 2, a “Tutta Salute” su Rai3: temi del giorno 27 Maggio 2020

Oggi 27 Maggio 2020 nella puntata di “Tutta Salute”, il programma di medicina di Rai3, alle 11.00, si discute di tiroide con il professor Rocco Bellantone, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Endocrina al Policlinico Gemelli di Roma.

Il quale sarà ospite in studio di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. A lui farà seguito, la professoressa Maria Grazia Carbonelli, Direttore di Dietologia all’Ospedale San Camillo di Roma, che chiarirà quali sono i cibi amici della tiroide.

E ancora altri temi poi, come la congiuntivite allergica di cui parlerà nvece Paolo Nucci, Direttore della Clinica Universitaria dell’Ospedale San Giuseppe di Milano. L’insorgenza di questa problematica in soggetti sensibili è legata in genere alla presenza di polline, graminacee e acari della polvere.

E poi ancora, il professor Giuseppe Pantaleo, docente di Psicologia sociale all’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, ospite di Carlotta Mantovan, farà il punto sui comportamenti da tenere rispetto alla “riapertura” del Paese in questa Fase2.

Come non farsi prendere dall’ansia e contenere l’euforia? Cosa evitare e cosa invece poter fare? Come scongiurare i contagi?