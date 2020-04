Fase 2, Conte in un’affollata conference call: entro il week end sapremo…per lunedì

Fase 2, Conte in un’affollata conference call: entro il week end sapremo…per...

Che sia prossima la cosiddetta fase 2 l’abbiamo capito tuttavia, ad una settimana dalla ‘liberazione’ in realtà ancora non sappiamo nulla sul come sarà articolato, salvo varie ‘ipotesi’ o voci anche supportate da fonti autorevoli.

Intanto per oggi è atteso ‘nero su bianco’ il dl

Un’affollata conference call per delineare le modalità

Tanto è che, che proprio in queste ore il premier è impegnato in una ‘affollata’ conference call, proprio per definire tutte le novità che affiancheranno il ritorno alla vita degli italiani.

Anche perché, per oltre 40 giorni, noi abbiamo ‘fatto i bravi’, attenendoci ale misure, ora tocca al governo ‘fare il bravo’, iniziando a semplificarci l’esistenza.

Entro il week-end sapremo cosa accadrà… da lunedì

Dunque, dicevamo la ‘conference call’. Fonti interne a Palazzo Chigi hanno spiegato che Conte, oltre che con i capi-delegazione della maggioranza, si sta confrontando anche con i suoi ministri, come la Lamorgese, Gualtieri, Patuanelli, Boccia, De Micheli, poi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fraccaro, con Arcuri (commissario all’emergenza), Borrelli (capo della Protezione Civile) Borrelli e, infine, Colao (capo della task force di esperti).

Si spera quindi che, entro il week end, Conte torni con una sua ‘incursione televisiva’, per annunciare come funzionerà il tutto… da lunedì.

Max