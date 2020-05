Fase 2 Coronavirus, Report oggi 4 Maggio 2020 su Rai3: orario, scoop, servizi sul Covid-19

Coronavirus, Report: Emergenza bombole di ossigeno e I soliti Ignoti 2

Una bombola per l’ossigenoterapia può fare la differenza tra la vita e la morte: averle una in tempi come questi sembra quasi impossibile. Come hanno affrontato questa emergenza le province più colpite dal virus e come si stanno preparando le altre regioni? Se lo domanda Report.

E poi, spazio alla rubrica I soliti ignoti 2. Al magazzino dell’ospedale San Martino di Genova, una camionetta militare ha appena consegnato i nuovi rifornimenti: mascherine, guanti, camici, pezzi di ricambio per i respiratori. Merce proveniente dalle Dogane.

Così, grazie alle requisizioni gli ospedali liguri per qualche giorno possono tirare avanti. Mentre intorno la speculazione sui prodotti d’importazione e su quelli made in Italy, in emergenza, si fa sempre più complicata.

aggiornamento ore 12.19

Coronavirus a Report: Epidemie, come procede la ricerca?

Il coronavirus è solo l’ultima delle epidemie note. Solo negli ultimi 25 anni si sono succedute influenza aviaria, Sars, A H1N1, Mers. Come va dunque la ricerca? Un’inchiesta del network franco-tedesco Arte, di cui Report lancia un estratto, indica alcune tecniche sperimentali in laboratori europei che hanno suscitato contese all’interno della comunità scientifica.

Report: inchiesta sul GPS

E poi ancora un ‘report’ sul Gps. Le autorità di tutto il mondo stanno scegliendo quale sia la più opportuna soluzione di tracciamento dei contatti per tornare a lavorare ed evitare il rischio di nuovi focolai di Covid-19. Meglio il Bluetooth o il Gps, più invasivo e lesivo della privacy?

Dopo i primi test sulle app di navigazione più usate si prova a capire quali siano le differenze e, in primis, a cosa servono nella vita quotidiana al di là del coronavirus.