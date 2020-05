Fase 2,  il decreto legge sulle nuove misure forse slitta a domenica. Prima l’incontro con le Regioni

A quanto sembrerebbe, sempre secondo le ‘fantomatiche’ fonti interne a Palazzo Chigi, il decreto legge relativo alla fase 2, con tutte le misure annesse, dovrebbe vederla luce fra sabato e domenica.

E’ vero che per domani alle 12 è stato già annunciato il Cdm ma, a quanto sembra, sarebbe stato convocato soltanto per vagliare alcune leggi regionali ormai in scadenza.

Prima l’incontro, ‘caldissimo’, con le Regioni

Inoltre, c’è da segnalare che per domani i ministri Boccia e Speranza hanno fissato l’incontro con le Regioni, proprio per analizzare la situazione in vista del 28 maggio. Un incontro abbastanza ‘delicato’ al quale, forse, non prenderà parte il premier.

Senza trascurare anche ‘l’ascolto’ del Comitato tecnico scientifico, e quello della Task force presieduta da Colao.

Del resto, per ‘tempistica, il dl annunciato da Conte, prima di essere varato oltre che passare per il Consiglio dei ministri, dovrà poi misurarsi con l’Aula di Montecitorio…

Max