Fase 2 Mediaset, Federica Panicucci rientra a Mattino Cinque

Nonostante alcune decisioni di ripresa non siano ancora state prese, in casa Mediaset anche in questo caso, verso la Fase2 qualcosa si muove.

Come la Rai che ha deciso, specialmente Rai1, di far ripartire alcuni programmi come Vieni da me e L’Eredità per esempio, anche Mediaset, anche se un po’ più col contagocce, prendere delle decisioni. Malgrado infatti molti talk e programmi non ripartiranno, non subito, almeno, vi è una novità positiva per Federica Panicucci che torna su Canale5 per la conduzione del rotocalco Mattino 5.

Federica Panicucci rientra a Mattino Cinque: ecco quando

Dunque con la Fase2 che allenta la pressione sulle restrizioni degli italiani, anche la TV gradualmente riapre i battenti. A maggio a dir la verità sul fronte Mediaset si va con i piedi di piombo e infatti non sono previste ripartenze su Canale 5, se non una appunto: quella di Federica Panicucci, che tornerà al suo posto a Mattino Cinque.

“Con l’azienda abbiamo concordato che il mio rientro sarà lunedì 4 maggio. Ci sono le condizioni e useremo tutte le precauzioni necessarie” ha detto la conduttrice.

Il programma mattutino è uno dei pochi ad aver continuato durante l’emergenza Coronavirus, virando sull’informazione. Dal 16 marzo, infatti, Francesco Vecchi è stato il solo conduttore di Mattino Cinque, anche con buoni risultati, spesso superiori alla concorrenza.

Dalla prossima settimana però, la conduzione tornerà ad essere a due e, pur continuando a porre l’accendo sulla situazione Covid-19, la trasmissione “riprenderà con la sua versione abituale”.