Fase 2, niente scuola e stop asili e scuole materne: da oggi 27 Aprile 2020 si studia su Radio1, ecco come

Niente scuola. Quello che per una quantitá forse enorme di studenti é sempre stato un sogno, da qualche tempo si é avverato, anche se al prezzo della piú drammatica delle guerre, la pandemia da coronavirus.

Non si va a scuola e non si tornerá non prima di settembre: parola del premier Conte che é tornato prima sui social e tramite interviste e poi direttamente parlando a tutti gli italiani a chiarire come funzionerã la fase 2.

Ma Fase 2, prevede come chiarito dal premier che non si torna a scuola. Niente scuola e stop asili e scuole materne: alla luce delle tante rinunce a cui sono stati costretti i bambini e i ragazzi di tutto il territorio nazionale, é facile immaginare che perfino loro vorrebbero tornare in classe pur di uscire.

Ma a dir la veritá la scuola non si é fermata, ed ´continuata con didattica a distanza, lezioni da remoto e, ebbene sí anche aiuti e sostegni a carattere informativo e didattico da parte della televisione, e in particolare dalla Rai.

Ed ecco cheda oggi 27 Aprile 2020 si studia su Radio1. Un nuovo percorso tutto da scoprire: ecco come funziona.

Fase 2, niente scuola: si studia su Radio1, ecco come

Tutti in classe: su Radio1 la fase 2 per asili e scuole materne. E’ possibile immaginare una fase 2 senza tornare a far funzionare i servizi all’infanzia? Senza cioè asili nidi e materne, già messi a dura prova da un blocco che – come anche tanti altri settori produttivi strategici – sta mettendo a rischio la loro funzione e la stessa sopravvivenza?

Tutti in classe: il progetto di RadioRai per aiutare tutto il settore della infanzia

Poichè, al momento,non vi é una ripartenza all’orizzonte, chi piú rischia saranno i piccoli imprenditori titolari dei servizi, gli educatori, i genitori e soprattutto i bambini.

A loro darà voce lunedì prossimo, 27 aprile, Tutti in classe, in onda alle 7.30 su Rai Radio1. Un nuovo progetto che é destinato a dare una grossa mano a tutto il settore.