Fase 2 Roma, torna il traffico: incidente mortale sul Gra

Con l’inizio della fase 2 bis è tornato anche il traffico sulle strade di Roma. Diversi gli incidenti stradali segnalati nella mattinata. Al momento si registra traffico rallentato all’altezza della Galleria Giovanni XXIII a causa del tratto chiuso in direzione Pineta Sacchetti. Rallentamenti anche sulla Tangenziale Est fra via Salaria e viale di Tor di Quinto per lavori di manutenzione in direzione Foro Italico. Traffico rallentato anche in via del Foro Italico fra Corso di Francia e Via dei Campi Sportivi a causa di cantieri in direzione San Giovanni.



Incidente mortale questa mattina Grande Raccordo Anulare di Roma al km 3,400 (Via di Boccea) in carreggiata esterna. Nel tratto tra Trionfale e Boccea si sono registrate lunghe code.