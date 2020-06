Fase3, App Immuni, da oggi 15 Giugno 2020 disponibile in tutta Italia: come funziona, dove scaricarla, sicurezza, privacy e dati sensibili

Fase3, App Immuni, da oggi 15 Giugno 2020 disponibile in tutta Italia:...

L’App Immuni da oggi 15 giugno entra in piena funzione ovunque nel nostro territorio.

Infatti, dopo la prima fase di sperimentazione in alcune regioni e sarà disponibile in tutta Italia. Come sappiamo Immuni è la app del governo che ha la funzione di “monitorare” lo stato di diffusione de coronavirus e di tracciare le positività in modo da avvisare i cittadini dai possibili contatti con persone colpite dal covid-19.

Immuni, da oggi 15 Giugno 2020 scaricabile in tutta Italia, come si fa

L’uso della App, che come detto è Matera pensata per il tracciamento dei contatti cosi da avvisare nel caso di contatti con persone risultate positive, è su base volontaria. Disponibile sugli store digitali dal primo giugno, è già stata scaricata da oltre 2,2 milioni di persone e sperimentata in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia.



“La potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità, perché tutela la privacy, ha una disciplina molto rigorosa, non invade gli spazi privati”, ha chiarito il premier Giuseppe Conte dopo le polemiche su eventuali mancanze in termini di privacy . “Se si vuole bene a se stessi, scaricare l’App è una opportunità da non perdere” anche perché “Un sistema di global tracing deve essere diffuso”, ha ricordato il commissario straordinario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri.

Come da più parti indicato la App non realizza alcuna geolocalizzazione, i dati sono anonimi e servono solo a risalire alla possibile catena di contatti tra soggetti che potrebbero aver avvicinato persone positive. In ogni caso la raccolta dei dati ha termine alla fine dell’anno.