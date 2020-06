Fase 3, da oggi 15 Giugno 2020 aprono le sagre, cinema, teatri, centri termali e sale giochi

Nonostante la paura non sia svanita, e malgrado il virus continui a circolare e incassi di decessi e positività siano ancora purtroppo attuali, siamo ormai entrati nel pieno della cosiddetta Fase3 nella quale la convivenza con il coronavirus passa attraverso una sempre più progressiva e corposa fase di riaperture.

E tra le tante attività in ripresa ci sono le sagre, i cinema, i teatri e ancora le terme e le sale giochi. Andiamo a vedere come è con quali regole tutto questo avverrà.

Fase3 coronavirus: dalle sagre aí cinema e teatro, cosa riapre oggi 15 giugno 2020

Tra le ripartenze in programma da oggi, lunedì 15 giugno, riferendoci al Coronavirus ci sono quelle di sagre e feste di paese. Si tratta di eventi che ogni estate prevedono la partecipazione di 8 italiani su 10. È quanto viene fuori da una analisi di Coldiretti/Ixè sulle ordinanze regionali che in molti casi si sono avvalse della facoltà di anticipare le aperture nel rispetto del nuovo Dpcm dell’11 giugno.

Lunedì 15 giugno per molte regioni in Italia si entra in nuova fase dell’emergenza sanitaria con la riapertura di attività economiche e ricreative rimate bloccate dopo il lockdown imposto per l’emergenza coronavirus.

Non solo sagre dunque.Tra le altre cose domani riaprono cinema, teatri, centri termali e sale giochi, ma limitatatene ad alcune zone, anche sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nonché le fiere, congressi.

Ma come? Ovvio tutto segue le indicazioni arrivate dalle ordinanze delle singole regioni che, in base al quadro epidemiologico, possono disporre aperture più o meno allargate.

In tutti i casi però si impone l’obbligo della distanza personale di almeno un metro sia per il personale che per i clienti.

Dal 15 giugno riprende anche lo sport, ma senza pubblico e sono ancora ancora vietati gli sport di contatto, mentre l’ultimo dpcm dà il via libera anche ai centri estivi.