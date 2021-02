Fausto Gresini, una vita a tutto gas

La morte di Fausto Gresini ha scosso tutto l’ambiente del motorsport a 2 ruote, moltissimi i messaggi sui social per ricordare l’ex campione del mondo, segno dell’affetto di cui era stato capace di circondarsi.

Fausto Gresini, classe 1961, ha dedicato la sua vita al motociclismo, inizialmente come pilota dove, in sella alla Garelli conquistò 2 titoli mondiali nella classe 125, nel 1985 e nel 1987.

Poi come Team Manager del Gresini Racing Team di sua proprietà. Anche in veste di dirigente sportivo ha mostrato le sue capacità, infatti è riuscito a collezionare ben 3 titoli mondiali in 3 classi diverse: in 250cc con Daijiro Katoh nel 2001, in Moto2 con Tony Elias nel 2010 e in Moto 3 con Jorge Martin nel 2018.

Con il Gresini Racing Team ha partecipato alla classe massima del motociclismo, la MotoGp, dal 2002 al 2020, inizialmente con la Honda, in seguito dal 2015 con l’Aprilia.

In MotoGp il team Gresini disputò delle annate eccezionali nel 2004 e 2005 dove con Sete Gibernau, Marco Melandri e Colin Edwards chiuse i campionati al secondo e terzo posto, mettendo dietro molti team ufficiali.

Il ricovero per covid-Sars 19 avviene il 27 Dicembre 2020, ed oggi dopo 2 mesi di cure ha perso la battaglia con il virus.

L’annuncio è stato dato dalla squadra per mezzo di un comunicato.

Ci uniamo al cordoglio della famiglia.