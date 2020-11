Favori in carcere, nei guai agente polizia penitenziaria

Favori in carcere, quattro persone rischiano il processo fra cui un agente della penitenziaria. L’inchiesta aveva portato alla luce una serie di favori all’interno della casa circondariale di Latina da parte di un agente di polizia penitenziaria di 50 anni, che è indagato insieme ad altre tre persone, un detenuto e due parenti di quest’ultimo. I reati ipotizzati sono quelli di corruzione e falso, l’agente avrebbe nello specifico consentito al detenuto di avere dei canali privilegiati in merito alle comunicazioni con i familiari, fuori dai binari regolamentari.

Rissa al pub a Latina, cosa è successo

Rissa al pub a Latina, due persone soccorse con ferite da arma da taglio,a quanto risulta dei pezzi di vetro di alcuni bicchieri utilizzati per colpire e ferire. Avvenuto ieri pomeriggio in un locale in via Cesare Battisti a Latina nel cuore della via dei pub, punto di ritrovo della movida pontina per moltissime persone. Poco prima della chiusura, La lite scoppiata fra due comitive dove c’erano anche due ragazze. Due giovani sono stati picchiati e hanno riportato la peggio. In base alla ricostruzione della polizia, sono volati bicchieri e sono state rovesciate anche delle sedie. Sul caso sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Questura di Latina.

Minturno, Lite tra due ragazzi, uno dei due è rimasto ferito da una coltellata. Misterioso episodio l’altra sera a Marina di Minturno, dove un minorenne è rimasto ferito ad una coscia per una coltellata sferrata da un coetaneo.