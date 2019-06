Fazio accetta il taglio allo stipendio

Una sorta di news o meglio, un ‘aggiornamento, in merito alla ‘questione Fazio‘. Visto che per diversi mesi il noto conduttore è stato al centro di una dura diatriba, divenuta addirittura politica, a causa del suo compenso, oggi l’agenzia di stampa AdnKronos ha rivelato che il conduttore di ‘Che tempo che fa‘ avrebbe accettato una riduzione del suo cachet.

‘Traslocato’ su Raidue, come aveva premesso, circa due settimane fa Fabio Fazio ha concordato una riduzione del suo stipendio, in quanto gli è stata prospettata come un’esigenza legata alle politiche economiche dell’Azienda, e non la conseguenza – come Fazio temeva inizialmente – di una sorta di ‘punizione ad personam‘.

Max