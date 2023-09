Fdi, al via assemblea nazionale con Giorgia Meloni

(Adnkronos) – E’ iniziata, al centro congressi di via Alibert nel cuore di Roma, l’Assemblea nazionale di Fdi, la prima dopo la vittoria delle elezioni politiche e l’ascesa a Palazzo Chigi. La squadra di ministri e sottosegretari del partito è presente al gran completo – da pochi minuti è arrivato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che non presiederà i lavori – mentre i numeri parlano di ben 400 delegati presenti all’appuntamento. Ad aprire i lavori, che saranno guidati dal vicepresidente di Fdi Giovanni Donzelli, la premier Giorgia Meloni con una relazione sulle “prospettive, iniziative, eventi e impegni per la prossima stagione politica; congressi; adempimenti regolamentari e formali; varie ed eventuali”. A seguire gli interventi di alcuni delegati, a cui, al momento, non è ancora chiaro se la leader controreplicherà.

L’inizio dell’intervento è stato accolto con un applauso dei presenti. Tra gli ultimi ad arrivare, a relazione della premier in corso, la ministra del Turismo Daniela Santanchè e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, GiovanBattista Fazzolari. Quest’ultimo è stato accolto in sala da un applauso e da una battuta della premier: “Classica scena da primo giorno di scuola…”.