Fdi, stretta sulla comunicazione: “Deputati passino per ufficio stampa”

(Adnkronos) – Stretta sulla comunicazione per Fratelli d’Italia. In chat ai 118 eletti del partito di Giorgia Meloni alla Camera si ricorda come “il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia è dotato di un Ufficio Stampa, con a capo Donatella Di Nitto, a disposizione dei deputati che intendano avvalersene”.

“Ai deputati del gruppo che utilizzano invece personale diverso – si legge in chat – chiedo di disporre affinché i comunicati a loro nome vengano inviati all’Ufficio Stampa del gruppo, per il successivo inoltro alle agenzie, e ciò sia per favorire lo sviluppo di una comunicazione coerente, sia per evitare la diffusione di prese di posizione relative a temi sui quali si è deciso di non intervenire”.

“Sono certo che, condividendo tutti lo spirito di questo messaggio, darete corso a quanto richiesto. Grazie, come sempre, per la collaborazione”, termina il messaggio inviato dal capogruppo di Fdi a Montecitorio Tommaso Foti.