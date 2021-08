Federer, nuova operazione al ginocchio: “Sarà dura tornare a giocare”

Operarsi al ginocchio di nuovo, a 40 anni, tornare a giocare, seppur tra diversi mesi. È questa la speranza di Roger Federer, fuoriclasse del tennis mondiale chiamato all’ennesima sfida della sua carriera. Sarà l’ultima? Lo svizzero spera di no, ma non nasconde di essere consapevole delle insidie che possono nascondersi in un intervento così delicato per uno sportivo professionista della sua età.

“Voglio aggiornarvi su cosa sta succedendo. Non è stato semplice, ho fatto parecchie visite e consulti medici per il mio ginocchio e questo non è il modo di andare avanti. Ho bisogno di un’altra operazione, e abbiamo deciso di farla“, ha detto Federer in un video pubblicato sui social network dopo la stagione sull’erba.

“Spero di tornare, ma è dura – ha detto. – Ho bisogno di operarmi, sarò con le stampelle per molte settimane e sarò assente dai campi per molti mesi. Sarà molto dura ma voglio stare bene e concedermi una piccola speranza di tornare a giocare”. Sa che non sarà facile, non è il primo intervento a cui si sottopone, ma alla soglia dei 40 anni non è scontato tornare a giocare a grandi livelli.

“Sono realista, so cosa vuol dire un’altra operazione alla mia età, ma voglio stare bene ed essere attivo”, ha concluso. La carriera dello svizzero è a un bivio: l’operazione a cui si sottoporrà nelle prossime settimane sarà decisiva per capire se potrà davvero tornare su un campo da tennis. I fan di tutto il mondo se lo augurano.