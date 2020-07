Federica Mallus: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, età, carriera, vita privata, Instagram

E’ una delle protagoniste di Temptation Island 2020 il format che fa record di ascolti tv tutte le settimane, e che di fatto rappresenta il programma dell’estate televisiva attirando un voluminoso consenso di pubblico e fan: è una delle tentatrici del programma in onda in prima serata su Canale5 con la conduzione di Filippo Bisciglia, e visibile pure in streaming e in replica (qui tutte le informazioni). Di chi stiamo parlando? Della bella e fascinosa Federica Mallus. Ma chi è in realtà?

Stiamo discutendo di una delle tentatrici del reality dei sentimenti e delle tentazioni che devono provare a complicare le relazioni sentimentali delle coppie protagoniste.

Già, ma chi sono, ad esempio, le tentatrici? Una delle protagoniste come detto, per appunto è Federica Mallus, che è appunto una tentatrice di Temptation Island 2020. Il suo charme non è certo un mistero. Ma oltre questo cosa sappiamo di lei? Chi è la bella Federcia Mallus? Andiamo a conoscerla da vicino.

Federica Mallus: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020, anni, professione, esordi, gossip, social

Dunque chi è Federica Mallus? Cosa sappiamo circa la sua età, carriera e la sua vita privata? Tra le protagoniste di ogni puntata di Temptation Island, in onda su Canale Cinque dalle 21:30 il giovedì, Federica Mallus si è fatta subito notare per il suo fascino incredibile. Federica Mallus è nata a Cagliari e ad oggi pare viva a Quartu Sant’Elena con sua madre e a sua figlia di undici anni. Non è molto chiaro quando sia nata, dunque data, e l’anno di nascita per ora sono un mistero. Ma tramite il suo account ufficiale instagram, sappiamo che è una modella italiana molto popolare, sia in Italia che all’estero.

Federica oltre ad essere spesso in viaggio, si occupa anche di sua figlia e di studiare. La Mallus frequenta l’Università e più il corso di studi in Economia Aziendale. Nel corso della sua carriera da modella ha preso parte a Miss Italia e soprattutto a Miss Mondo. Qualche tempo fa in un’intervista a ‘Tvpiù’ aveva detto: “Se i miei bagagli potessero parlare, mi implorerebbero di farli riposare un attimo: negli ultimi mesi non hanno tregua, tra aeroporti, treni, taxi, hotel e soste brevissime a casa giusto per un cambio di biancheria e la immediata ripartenza”.

Nel passato la bella Federica si è presa una pausa dalla sua carriera di Modella, per concentrarsi sul suo compito di madre, Adesso è tra le modelle più popolari e richieste in Italia e dà da fare anche negli States. Nel corso dell’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, la Mallus ha attraversato il Red Carpet e ha ottenuto grandi consensi. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale si conosce poco.

