Federica Pellegrini è nella storia, trionfa nei 200 metri stile nel Mondiale in Sud Corea

Passano gli anni ma Federica Pellegrina rimane la più forte, lo dicono i numeri. La nuotatrice italiana trionfa al Mondiale di nuoto in Sud Corea nei 200 stile libero con il secondo miglior crono della sua carriera dopo il suo record mondiale risalente all’ultimo titolo vinto, nel 2017.

Con quello di oggi sono quattro i trionfi mondiale per la ‘Divina’, come è stata ribattezzata Federica Pellegrini, che dopo le medaglie d’oro del 2009, nel 2011 e nel 2017 conquista un altro storico trionfo a 31 anni. Immortale e velocissima, il tempo non l’ha scalfita e sicuramente dopo l’oro nei 200 stile libero in Sud Corea è già proiettata al prosimo successo.