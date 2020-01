Federico Chiesa con Totti: inizia la nuova vita da procuratore per l’ex giallorosso

Sono lontani i tempi in cui scarpini e colpi di classe la facevano da padrone. Ora il presente di Francesco Totti è lontano dal campo ma sempre a stretto contatto con il calcio, suo vero e unico amore. Impossibile vedere l’ex capitano dalla Roma lontano dallo sport che lo ha reso celebre in tutto il mondo grazie alla sua sconfinata classe.

Perché sopo l’addio doloroso alla società giallorossa, il ‘Pupone’ ha tracciato la sua strada. Non è quella del dirigente, almeno per ora, ma quella del procuratore sportivo. Anzi non chiamatelo così, perché ritiene la parola ormai antiquata. Totti sarà un agente e uno scout in grado di scovare i migliori giovani talenti.

Totti, il primo colpo è Chiesa

E chi meglio di lui può avere il fiuto per trovare giocatori di classe, lui che nel corso della sua carriera ne ha avuta da vendere. E non è un caso allora che il primo giocatore che potrebbe finire sotto la sua ala protettiva è Federico Chiesa, talento della Fiorentina che al momento sta passando un periodo complicato con la maglia viola.

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi, che rende nota la volontà di Totti di curare gli interessi di Federico Chiesa in sinergia con il padre, Enrico, che finora ne ha seguito ogni passo fino alla Serie A. Una nuova sfida per l’eterno capitano, che vorrà di certo far ricredere qualcuno e dimostrare che il talento in campo può riflettersi anche sulle scelte esterne al rettangolo verde.