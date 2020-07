Federico Moccia, età e moglie dello scrittore e regista

Autore televisivo, regista, sceneggiatore. Soprattutto scrittore. Federico Moccia è riuscito a fare della sua passione il suo lavoro. Figlio di un regista cinematografico si appassiona subito al mondo della cultura e dello spettacolo. Per questo prova ad intraprendere la stessa strada, che non sarà però tutta in discesa.

Il suo promo film da regista, infatti, non suscitò il clamore sperato, tanto che Moccia ripiegò sulla televisione, per cui curò alcuni programmi come autore. Da lì la sua carriera non si è mai fermata permettendogli di esplorare ogni ambito della cultura come auspicava fin da ragazzo. Non ha mai smesso, ad esempio, di inseguire il desiderio di pubblicare un libro.

Da Tre metri sopra il cielo al cinema

Federico Moccia p nato a Roma nel 1963, ha 57 anni ed è sposato con l’autrice televisiva Giulia La Penna, con cui ha avuto due figli. Il suo primo romanzo Tra metri sopra il cielo inizialmente non ebbe molto successo, prima di diventare alcuni anni dopo un autentico best seller, aiutato dalla trasposizione cinematografica con Riccardo Scamarcio.

Tre metri sopra il cielo ha avuto diversi seguiti sa come romanza che come film, un successo nazionale su larga scala che ha incoronato Federico Moccia come uno degli autori più amati dai giovani. E la sua carriera è in continuo divenire con diversi progetti in cantiere.