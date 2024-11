Fedez, cena romantica da Cracco con una ragazza: l’ultima volta era andato con Chiara Ferragni

(Adnkronos) –

Fedez è tornato a mangiare nel ristorante di Cracco, ma questa volta non in compagnia dell’ex moglie Chiara Ferragni. I Ferragnez hanno, ormai, messo un punto alla loro storia d’amore: l’imprenditrice digitale è uscita allo scoperto e pare faccia coppia fissa con Giovanni Tronchetti Provera, al contrario Fedez mantiene ancora un certo riserbo sulla sua vita sentimentale, non svelando l’identità del suo nuovo amore.

La foto condivisa sul suo profilo social, tuttavia, non lascia dubbi all’immaginazione: Fedez è andato a cena da Cracco, il lussuoso ristorante situato in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, in dolce compagnia. Lo scatto mostra solo il cibo servito al tavolo, le mani di Federico e della ragazza, di cui però non svela l’identità. I due hanno cenato e brindato nel cuore di Milano, nello stesso posto in cui il rapper era andato con l’ex moglie Chiara Ferragni, proprio il giorno di San Valentino.

La foto, pubblicata sul suo profilo Instagram ieri sera, lunedì 25 novembre, attualmente non esiste più: Fedez l’ha rimossa. E il motivo potrebbe essere legato al gossip nato nelle ultime ore. Secondo gli utenti, infatti, Fedez avrebbe mostrato di essere in dolce compagnia solo dopo la notizia del weekend trascorso a Roma della Ferragni in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera. La nuova coppia questa volta è stata avvistata, sorridente e mano nella mano, nei vicoli di Roma.

“Quest’anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una possibilità”, aveva scritto su Instagram Chiara, “oggi sento che la mia libertà non è punto d’arrivo ma d’inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia”. Un messaggio che molti hanno interpretato sia come una frecciata al suo ex marito, che come un augurio sincero per la sua nuova storia d’amore.