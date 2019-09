Fedez: ‘Chiara Ferragni: unposted? non avevo dubbi sul successo’

Intanto tiene subito a precisare che, pur essendo “orgoglioso” di questo successo (“super super proud” ha scritto), in realtà ne era già sicuro in quanto, a dispetto di quelle ‘ufficiali’, ne era stato convinto dal giudizio dell’amata nonna (“che vale più di qualsiasi critico“, tiene a precisare), la quale ha affermato: “Mi ha molto emozionato la vita di mia nipote, la moglie di mio nipote”.

E’ a dir poco raggiante Fedez, inebriato dai dati Cinetel inerenti all’ottimo incasso – appena al primo dei previsti 3 giorni di programmazione nelle sale – di ‘Chiara Ferragni: unposted‘, il docufilm intitolato alla ‘sua signora’.

“Volevo fare i complimenti a mia moglie perché il suo documentario è il miglior debutto per un film italiano nel 2019“, ha infatti sottolineato l’artista in una storia di ‘Instagram’ per poi evidenziare che il successo è comunque arrivato “prima che venisse proiettato nelle sale” dove, aggiunge poi con tono sarcastico riferendosi alle critiche negative, “è stato detto di tutto e di più”.

Max