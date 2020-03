Fedez: concerto dal balcone con Francesca Michielin. La diretta Instagram dalle 18

In questi giorni molti personaggi famosi, per mantenere il contatto col proprio pubblico, e al tempo stesso per combattere la noia, si dilettano nelle dirette Instagram. C’è chi si allena, chi cucina e chi, invece, si mette a cantare dal proprio balcone. Questo è il caso di Fedez che, con tanto di impianto audio, nella propria abitazione milanese nel quartiere CityLife dà vita a veri e propri concerti, da seguire ogni giorno dalle 18 attraverso i profili Instagram del rapper e della compagna Chiara Ferragni.

Ieri pomeriggio, in videochiamata era presente Emma Marrone, che ha duettato insieme a Fedez in una diretta che ha intrattenuto ben 100 mila spettatori. Quest’oggi, invece, è la volta di Francesca Michielin, la cantautrice ex vincitrice di X Factor e vecchia conoscenza del rapper meneghino. Non è ancora nota la scaletta di oggi pomeriggio, anche se è intuibile la presenza di Magnifico, singolo cantato dai due nel 2014, che son valsi a loro ben sei dischi di platino.