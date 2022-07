Fedez contro Selvaggia Lucarelli: cosa è successo

(Adnkronos) – Fedez contro Selvaggia Lucarelli. Lo scontro si accende sui social tra il rapper e la giornalista. Ad accendere la miccia, un breve video che il cantante pubblica su Instagram. Fedez posa con un addetto alla sicurezza dei concerti, diventato una ‘star’ per le reazioni alla musica non proprio stellare che è costretto ad ascoltare durante alcuni eventi.

“Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona che va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto”, le parole di Lucarelli per commentare l’immagine postata da Fedez.

Il rapper, a stretto giro, replica. “Troppo facile giocare a questo gioco. Finalmente hai ottenuto l’attenzione che volevi. Una misera risposta. Oggi puoi festeggiare il grande giorno. Hai almeno un mese di contenuti da fare su di me ora, divertiti”, scrive il rapper nelle stories su Instagram prima di esprimersi in una serie di video. “Ieri ho visto una persona che conosco da anni e che è diventata un meme vivente -dice Fedez riferendosi all’addetto alla sicurezza -. Ci ho fatto un video di 10 secondi. E quindi? Sono un mostro che cavalca” la situazione. “Ma anche se fosse, tu fai la stessa cosa. Tu fai di peggio”, dice rivolgendosi alla giornalista.

“Sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia. Oggi devi ringraziare che qui non c’è mia moglie” Chiara Ferragni “a placarmi. Potrei andare avanti all’infinito, Selvaggia. Purtroppo io e te non siamo così diversi, come credi tu. Non pensare di essere migliore di me”, aggiunge facendo riferimento ad una serie di situazioni”, dice. “Sono terribilmente deluso da me stesso in questo momento. Dopo quello che mi è successo”, dice riferendosi all’operazione per un tumore al pancreas, “mi ero promesso di sfruttare al meglio il tempo che la vita mi ha dato a disposizione. Questa è una terribile perdita di tempo. Un consiglio: non perdete tempo dietro a persone inutili. Non fate la stessa stronzata che ho fatto io”.