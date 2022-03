Fedez: “Ho un raro tumore al pancreas”

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas”. Così Fedez, con un post su Instagram, ha raccontato la sua malattia. Il cantante è stato operato ieri, il giorno successivo all’annuncio sui social, attraverso il quale il marito di Chiara Ferragni rendeva noto il suo problema di salute.

Attraverso un messaggio corredato da alcune immagini, il rapper ha raccontato gli ultimi difficili giorni, culminati con l’intervento chirurgico andato a buon fine: “E uno di quei tumori che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo”, ha scritto.

Ha poi raccontato: “Mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”, conclude il messaggio.

Tra le foto pubblicate, ce n’è una in cui Fedez è in compagnia della moglie Chiara Ferragni. Un’altra in cui invece mostra una lunga cicatrice all’addome, e in più un video in cui il figlio Leone gli dice di aspettarlo a casa. Il post su Instagram ha già collezionato centinaia di migliaia di like.