Fedez lascia l’ospedale e ringrazia i medici: il post su Instagram

Mano stretta in quella della moglie Chiara Ferragni, passo svelto per dirigersi verso la macchina che lo attendeva. Qualche cenno di saluto, un fugace ‘sto bene’. Così Fedez poco prima di pranzo ha lasciato l’ospedale San Raffaele di Milan, dove è stato operato per un tumore neuroendocrino al pancreas.

Pochi giorni fa aveva annunciato la sua malattia in un post su Instagram: “per fortuna mi è stato diagnosticato in tempo”, ha scritto. Oggi, poco dopo l’uscita dall’ospedale, il rapper è tronato a parlare sui social, questa volta per ringraziare i medici che lo hanno operato e gli infermieri che gli sono stati accanto in questo momento difficilissimo.

Ha scritto Fedez su Instagram: “Grazie a voi che mi avete letteralmente salvato la vita, che mi avete accompagnato e accudito in questi giorni che non sono stati semplici ma che dall’altra parte mi hanno restituito una nuova prospettiva della vita”.

Continua così il messaggio del cantante: “Grazie al Prof. Falconi e a tutto il suo incredibile staff. Grazie a tutti gli infermieri e infermiere del reparto. E grazie a voi per la grande umanità e il supporto che mi avete dato. L’amore è la medicina più potente. Si torna a casa, si torna a vivere”. Anche Chiara Ferragni con un post su Instagram ha festeggiato il ritorno del marito a casa scrivendo: “oggi è una buona giornata”.