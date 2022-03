Fedez operato, Chiara Ferragni sui social: “Presto sarà a casa”

Fedez è stato operato oggi all’ospedale San Raffaele di Milano. Il rapper e imprenditore 32enne nei giorni scorsi ha rivelato sui social di avere un problema di salute, il che “comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro”, ha detto Fedez.

Il cantante ieri, sempre sui social, aveva anticipato che oggi sarebbe stata per lui “una giornata importante”. Aggiungendo: “Grazie a mia moglie (Chiara Ferragni, ndr) che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia, ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”.

Proprio Chiara Ferragni su Instagram ha fatto sapere che Fedez “sarà presto a casa”. Lo ha fatto attraverso un post di auguri alla figlia Vittoria: “Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata”.

Al momento Fedez non ha specificato quale sia il problema di salute che gli è stato diagnosticato. Nelle ultime ore sono stati migliaia i messaggi di solidarietà nei confronti dell’artista, da sempre in prima fila per aiutare ospedali e ricerca. Adesso la vicinanza delle persone è tutta rivolta a lui.