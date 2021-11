Fedez scende in politica? Il cantante fa chiarezza

E’ nato tutto da un dominio registrato sul web “fedezelezioni2023.it”. Un titolo che lasciava poco spazio all’interpretazione, forse troppo didascalico per essere vero. E infatti il noto rapper, protagonista del nuovo album ‘Disumano’, ha fatto sapere che di entrare in politica non ci pensa nemmeno. Almeno al momento.

Eppure gli accesi dibattiti politici che hanno portato spesso l’artista sulle pagine dei giornali, potevano far pensare il contrario. Fedez, in un video in diretta sui suoi canali social, ha fatto però sapere che “è stato difficilissimo stare zitto una settimana. E’ bastato che io acquistassi un dominio Internetfedezelezioni2023, dominio che però scadeva a novembre 2022, quindi sarebbe bastato fare una piccola ricerca ai giornalisti per comprendere che era una str…”.

Il rapper se la prende poi con il giornalismo italiano: “Ma io credo che questa cosa – prosegue – questa grande trollata, la dica lunga sullo stato di salute del giornalismo italiano, perchè nonostante tutti fossero consci che fosse una trollata, per loro era più importante fare finta che fosse vero. E quindi grandi dibattiti, ‘fermiamo l’influencer in politica”.

Più che una discesa in politica quella di Fedez è stata un’operazione di marketing per lanciare il suo nuovo lavoro in studio: “Questa settimana mi sono successe delle cose veramente surreali, ma quello che dovete sapere è che ci sarà una campagna elettorale, da qui fino all’uscita del disco io faro’ una campagna elettorale finta. Ma, d’altronde, quale campagna elettorale non si è poi rivelata finta? Vuol dire che ho preparato una serie di cartelloni elettorali che vedrete in giro per l’Italia che sono tra i più grotteschi, di cattivo gusto, squallidi e disumani che abbiate mai visto in questo paese, ma non cosi’ lontani dalla realtà. Divertiamoci amici, Disumano!”, ha concluso.