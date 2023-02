Fedez-Selvaggia Lucarelli, nuovo scontro

(Adnkronos) – Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Fedez. La giornalista, che in un articolo sul Fatto Quotidiano si è soffermata sulla vendita di uova di Pasqua a cui Fedez ‘cede’ il volto e ha acceso i riflettori sulla natura commerciale dell’operazione. Il rapper ha replicato con diverse storie su Instagram.

Lucarelli torna a parlare del ‘modo’ di fare beneficenza dei Ferragnez, parlando di un’operazione commerciale e accusando la coppia di “scarsa trasparenza”. Dopo aver ricordato il caso del pandoro Ferragni, la giornalista scrive: “Non si capisce ancora una volta se il numero delle uova vendute inciderà sull’entità della cifra donata, non si capisce se è un’operazione benefica o commerciale o entrambe le cose, se Fedez sia benefattore o beneficiato e perché siano citate due fondazioni”. E conclude: “I Ferragnez sono come le uova di Pasqua: bella confezione, ma dentro, spesso, c’è una brutta sorpresa”.



Il rapper replica su Instagram: “Cara Selvaggia Lucarelli la tua ossessione nei miei confronti oggi ti ha fatto fare un grande passo falso. Hai scritto un articolo dove asserisci che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro tra l’altro, quando in realtà io faccio beneficenza per un’associazione che si chiama Tog, per dei bambini che hanno malati e problemi neurologici gravi. Ti ringrazio perché mi dai l’opportunità per spiegare come faccio beneficenza tramite le uova di Pasqua. Quindi no, non riempio le tasche di De Benedetti come hai fatto tu fino all’altro giorno lavorando per il suo giornale, ma lo faccio per dei bambini che ne hanno bisogno”.

Poi aggiunge: “Io con la beneficenza fatta per Tog sono riuscito a raccogliere più di mezzo milione di euro in un anno e vi racconto come doneremo i soldi e perché i soldi passano dalla fondazione Fedez per poi andare a Tog. L’azienda Walcor ha dato un anticipo delle vendite dell’uovo e le ha date alla mia fondazione che donerà altri soldi. A breve uscirà un comunicato per spiegare come”.