Fedriga (FVG): “priorità all’autonomia delle regioni”

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sottolinea la necessità di priorizzare l’autonomia delle Regioni rispetto alla riforma del premierato. In un’intervista a ‘La Repubblica’, Fedriga afferma che mentre l’autonomia richiede una procedura più agevole con decreti attuativi, la riforma del premierato richiede una doppia lettura parlamentare. Esprime fiducia nel completamento dell’autonomia nel prossimo anno, sottolineando l’importanza dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) per garantire standard di prestazioni uniformi sul territorio.

Affrontando le preoccupazioni del Sud riguardo all’autonomia, Fedriga sostiene che rappresenta un’opportunità virtuosa, smentendo l’idea che il Mezzogiorno non sia all’altezza di una riforma autonomista. Sottolinea che durante la pandemia le Regioni del Sud hanno dimostrato virtuosità. Riguardo al terzo mandato per i governatori, Fedriga si mostra favorevole, criticando il tetto imposto e difendendo il diritto dei cittadini di esprimere la loro conferma o meno per chi amministra.

Sulla possibile guida di Mario Draghi alla Commissione europea, Fedriga ritiene che Draghi rappresenti un valore aggiunto per l’Italia, con autorevolezza e spessore per sostenere gli interessi nazionali. Non si pronuncia sulla posizione specifica che Draghi potrebbe assumere, lasciando tale valutazione ad altri. La sua visione riflette l’importanza di accelerare l’autonomia regionale e riformare il sistema politico italiano.